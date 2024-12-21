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21 декабря, 16:17

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Spectator: на Украине может вспыхнуть конфликт России и Великобритании

Прямой конфликт России и Великобритании может начаться на Украине – СМИ

Фото: depositphotos/Mermolenko

Отправка британских инструкторов на Украину может спровоцировать конфликт между Россией и Британией. Об этом пишет Spectator.

Как указано в СМИ, продвижение российских военных может привести к тому, что они натолкнуться на британские формирования. Это может кончиться столкновением солдат двух армий.

Ранее британские СМИ уже писали о том, что их солдаты на Украине могут стать целью для российских ударов. При этом уточняется, что Соединенное Королевство может отправить своих солдат на Украину для обучения ВСУ.

До этого Британия внесла в санкционный список 20 танкеров и две компании, которые связаны с доставкой российских энергоносителей. Под ограничения в том числе подпали 2Rivers в Дубае и Сингапуре.

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