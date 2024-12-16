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Украинские власти планировали совершить релокацию в Лондон, чтобы впоследствии продолжить управлять страной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью бывшего главы МИД Украины и экс-посла республики в Великобритании Вадима Пристайко украинским СМИ.

По его словам, данное предложение он выдвинул правительству 8–10 февраля 2022 года. Тогда, как утверждает бывший министр иностранных дел, он сопровождал во время поездки в Киев Бориса Джонсона, занимавшего на тот момент должность премьер-министра Британии.

"Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства", – уточнил Пристайко.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Лондон отказаться от поддержки "человеконенавистнического режима" Украины.

Дипломат указала на то, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, которые в начале августа атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, производилась в районе британского Солсбери, возле штаб-квартиры компании Callen-Lenz GB, а также в ангаре фирмы Safran Seats GB в районе города Ньюпорт в Уэльсе. Захарова назвала эти факты подтверждением поддержки Великобританией террористических методов киевского режима.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский считает, что назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом в Британии поможет укрепить союз Киева и Лондона.

