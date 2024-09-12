03:22Политика
Медведев назвал ложью обещания Великобритании помогать Украине 100 лет
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми соврал, пообещав Украине 100 лет поддержки. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.
По его словам, Украина не сможет продержаться и четверти от этого срока. Помимо этого, Медведев допустил, что Великобритания может утонуть в ближайшие несколько лет.
"Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости", – добавил он.
По информации СМИ, Великобритания уже разрешила Украине бить крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по целям в глубине территории РФ. Тем не менее в ближайшие дни о принятом решении пока не будет объявлено официально.
Ранее Лондон направил ВСУ 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Первая партия ракет должна быть поставлена до конца этого года, а общая сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов.
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