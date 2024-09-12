Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми соврал, пообещав Украине 100 лет поддержки. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

По его словам, Украина не сможет продержаться и четверти от этого срока. Помимо этого, Медведев допустил, что Великобритания может утонуть в ближайшие несколько лет.

"Наши гиперзвуковые ракеты помогут в случае необходимости", – добавил он.

По информации СМИ, Великобритания уже разрешила Украине бить крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow по целям в глубине территории РФ. Тем не менее в ближайшие дни о принятом решении пока не будет объявлено официально.

Ранее Лондон направил ВСУ 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Первая партия ракет должна быть поставлена до конца этого года, а общая сумма контракта составит порядка 213 миллионов долларов.