Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва призывает Лондон немедленно отказаться от поддержки "человеконенавистнического режима" Украины, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что предварительная настройка полетных контролеров БПЛА, которые в начале августа атаковали топливное хранилище в Каменском районе Ростовской области, производилась в районе британского Солсбери, возле штаб-квартиры компании Callen-Lenz GB, а также в ангаре фирмы Safran Seats GB в районе города Ньюпорт в Уэльсе.

"Сборка упомянутых БПЛА проводилась в Вышгородском районе Киевской области, а запуск осуществлялся с позиций недалеко от Славянска в подконтрольной ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) части Донецкой Народной Республики", – говорится в заявлении Захаровой, размещенном на сайте МИД.

Захарова назвала эти факты подтверждением поддержки Великобританией террористических методов киевского режима. Поэтому представитель министерства призвала отказаться от любых действий, которые ведут к дальнейшей эскалации.

Ранее представитель МИД предупредила страны НАТО о незамедлительном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Захарова подчеркивала, что западные страны теряют чувство реальности и не задумываются о дальнейших рисках, даже в контексте своих интересов.

