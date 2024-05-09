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09 мая, 14:22

Политика

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Фото: ТАСС/Zuma

Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного чрезвычайным и полномочным послом в Великобритании.

Залужного отправили в отставку с поста главкома ВСУ 8 февраля. На его должность назначен Александр Сырский, ранее командующий сухопутными войсками Украины.

Со слов украинского президента, Залужный сам попросил отправить его на работу дипломата. Зеленский считает, что союз Киева и Лондона должен становиться крепче.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины

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