Вице-спикер СФ Косачев: Трамп будет продвигать размещение войск ЕС на Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп будет активно поддерживать идею размещения вооруженных сил европейских стран на Украине для уменьшения финансового бремени для своей страны. Такое мнение выразил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его мнению, этот подход Трампа будет твердо воплощаться в жизнь. При этом внутри НАТО и Европейского союза мнения по этому вопросу могут разниться.

Как считает Косачев, склонные к противостоянию с РФ европейские страны могут поддержать размещение войск на Украине, даже если это противоречит их собственным интересам. Вопрос о дислокации также будет решаться на уровне отдельных стран ЕС, добавил дипломат.

Ранее Трамп заявлял, что планирует провести переговоры с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу прекращения конфликта. Республиканец подчеркнул, что президент Украины должен быть готов к подписанию соглашения по завершению конфликта.

В свою очередь, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что поставки американского оружия Киеву могут помочь Зеленскому занять выгодную позицию на возможных переговорах об урегулировании конфликта. По его словам, поставки оружия ВСУ будут продолжаться в оставшиеся недели администрации действующего президента США Джо Байдена.