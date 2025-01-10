Зеленский назвал гарантии безопасности и завершение конфликта целями Украины на 2025 год

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Украина планирует получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году. Об этом в беседе с телеканалом Rai News 24 заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Мы сделаем все возможное для этого", – отметил украинский лидер.

Как подчеркнул Зеленский, Киеву очень важен мир, однако сперва необходимо "установить серьезные гарантии безопасности для Украины и Европы". Он также считает, что США должны оказать давление на Россию для этих целей.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с Зеленским и пообещала ему продолжить поддержку для обеспечения лучших условий достижения мира. Президент Украины прибыл в Италию с необъявленным визитом. Его встреча с Мелони продлилась около часа.

Между тем будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа также начала пересматривать подход к Украине, пишут СМИ. Но команда еще не решила, как завершить конфликт. Однако она намерена продолжить оказывать поддержку Киеву.