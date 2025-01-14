Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за нецензурных слов в интервью

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поставил под сомнение адекватность украинского лидера Владимира Зеленского, позволившего себе нецензурные высказывания в ходе обсуждения конфликта на Украине. Об этом пишет RT.

По мнению политика, через русский мат Зеленский пытался показать свое отношение к миротворцам, которые не согласны с идеей возвращения к границам 1991 года.

Во время интервью американскому журналисту Лексу Фридману лидер Украины несколько раз матерно выругался, говоря о политике США накануне начала российской спецоперации, припомнив отказ Вашингтона вводить санкции против Москвы. После этого он нецензурно охарактеризовал безразличие лидеров стран – подписантов Будапештского меморандума на данный документ.

Регулярные провалы на фронте и чувство полной безысходности, по мнению зарубежных СМИ, заставляют Зеленского все чаще срываться и делать необдуманные заявления.

Участившиеся нервные срывы президента Украины, помимо ситуации на фронте, связаны также с приходом республиканца Дональда Трампа к власти в США и с дефицитом иностранной помощи. Он также всячески пытается демонстрировать свою значимость на фоне Владимира Путина, делая резкие заявления в его адрес.