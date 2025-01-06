Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Личная месть россиян украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не должна закончиться его отстранением, считает заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он ответил на заявление президента Украины о том, что он презирает российский народ.

"Существо без полномочий нарушило правила стандартной политкорректности. Можно давать крайне отрицательные оценки элитам, составляющим режим, но не всему народу", – написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, российский народ тоже презирает Зеленского.

Ранее украинский лидер заявил, что не уважает Владимира Путина и российский народ в целом. Так он объяснил американскому журналисту Лексу Фридману свой отказ провести интервью на русском языке. Позже Зеленский уточнил, что "искренне презирает" народ РФ, обвинив россиян в начале СВО.

Во время интервью Зеленский несколько раз матерно выругался, говоря о санкционной политике США накануне начала российской спецоперации, а также о лидерах стран-подписантов Будапештского меморандума.

