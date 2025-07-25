Глава МИД Турции Фидан заявил о желании делегации РФ и Украины достичь консенсуса

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Делегации России и Украины намерены достичь консенсуса на переговорах в Стамбуле. Об заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что представители Москвы и Киева уже вышли на принципиальную договоренность о необходимости проведении встречи глав государств. Тем не менее позиции делегаций по этому вопросу различаются.

"Я верю, что возможно будет достичь промежуточного решения, если (переговоры. – Прим. ред.) продолжатся так же", – добавил Фидан.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков усомнился, что встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского вряд ли состоится до конца августа. По его словам, встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна поставить точку в урегулировании конфликта. Однако в настоящий момент проекты меморандумов стран диаметрально противоположны.

Третий раунд переговоров России и Украины состоялся 23 июля в стамбульском дворце Чираган. В ходе него представители стран договорились об обмене по меньшей мере 1,2 тысячи военнопленных с каждой стороны.

Также российские делегаты предложили возобновить короткие гуманитарные паузы на линии фронта по 24–48 часов, в течение которых стороны могли бы забрать раненых и тела бойцов. Помимо этого, Москва и Киев могут создать три группы специалистов политической, гуманитарной и военной направленности для работы онлайн.