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Западные государства расценивают Румынию в качестве плацдарма для вмешательства в украинский конфликт, заявил РИА Новости посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев.

Дипломат отметил, что Запад, пока без прямого использования своих вооруженных сил, все больше старается вмешиваться в конфликт на Украине, пытаясь изменить его ход "за счет повышения градуса эскалации".

"Использование территории ближайших к России государств-членов альянса, включая Румынию, рассматривается как один из инструментов такого вмешательства. По этой причине милитаризация Румынии идет полным ходом", – заметил посол.

По его словам, на территории Румынии находятся элементы системы ПРО США. Кроме того, увеличивается число военных баз, а также контингент НАТО. При этом авиабаза Михай Когэлничану расположена менее чем в 400 километрах от Севастополя, напомнил Липаев.

Ранее СМИ сообщали, что страны Евросоюза готовятся атаковать Россию в рамках программы "Европейский щит", которая была предложена еще бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем.

Таким образом журналисты объяснили воинственную риторику европейских генералов, призывающих противостоять "российской угрозе", а также стремительное подписание договоров между лидерами ЕС о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.