Зеленский заявил, что обсудил с Трампом прекращение конфликта на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что провел с американским лидером Дональдом Трампом телефонный разговор.

Ключевой темой их беседы стало обсуждение прекращения украинского конфликта, отметил Зеленский. Он поблагодарил Трампа за усилия ради "честного и продолжительного мира".

Одновременно с этим украинский лидер добавил, что обсудил с главой Белого дома санкции против России и возможное соглашение по производству беспилотников с Вашингтоном.

"Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить", – заключил Зеленский.

Ранее президент Украины упоминал, что обсуждает с Трампом "мегасделку" по закупке дронов. По словам Зеленского, американцам необходима технология беспилотников, поэтому сделка окажется выгодной и для Вашингтона, и для Киева.

СМИ уточняли, что украинская сторона предлагала США поделиться всей информацией, накопленной о БПЛА за три года конфликта с Россией.

