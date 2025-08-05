Аналитик Кошкович: Зеленский должен принять условия мира Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия России для завершения конфликта. Об этом сообщает МК со ссылкой на венгерского аналитика Золтана Кошковича.

"Именно эти условия (изложенные Владимиром Путиным. – Прим. ред.) Киев должен принять. Они позволят Украине выжить", – написал он в социальной сети X.

По словам аналитика, в будущем условия станут гораздо хуже.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подождать, если украинская сторона считает, что сейчас не время для переговоров. Так глава государства прокомментировал слова Зеленского о том, что нет смысла вести диалог до смены режима в России.

При этом Путин отметил, что переговорный процесс всегда востребован и важен, в том числе когда данный диалог направлен на достижение мира.

По словам президента России, все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий. Чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно также вести обстоятельные разговоры не на публике, добавил Путин.