Путин: все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий

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Все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий, заявил Владимир Путин.

"Для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса", – добавил глава государства.

Президент также отметил, что рабочие группы России и Украины по урегулированию украинского конфликта пока не заработали. Однако российский лидер поделился мнением, в соответствии с которым первая реакция на переговоры с украинской стороны была положительной.

Путин также подчеркнул, что цели РФ по украинскому вопросу, которые были озвучены летом прошлого года, остаются неизменными. По его словам, на переговорах необходимо обсуждать шаги для установления долгосрочного мира без каких-либо временных ограничений.

"Нам нужен длительный и прочный мир, на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран", – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подождать, если украинская сторона считает, что сейчас не время для переговоров. Так глава государства прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в настоящее время нет смысла вести диалог, так как нужно дождаться, когда в РФ сменится режим.

При этом российский лидер отметил, что переговорный процесс всегда востребован и важен, в том числе когда данный диалог направлен на достижение мира.