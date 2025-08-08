Путин обсудил с Си Цзиньпином и Лукашенко встречу с Уиткоффом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер рассказал всем о прошедшей встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает сайт Кремля.

Отмечается, что Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера за предоставленную информацию и высказался в поддержку урегулирования конфликта на Украине на долгосрочной основе.

Лукашенко, в свою очередь, указал на серьезность усилий сторон по возможному достижению мира. Моди выразил "последовательную позицию Индии в пользу политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины".

Помимо этого, Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные вопросы двусторонней и мировой повестки дня, в том числе подготовку к грядущей поездке президента России в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и мероприятиях в честь 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Путина за теплый прием и гостеприимство, которые были оказаны ему во время недавнего визита в Россию. Помимо этого, главы государств обсудили вопросы, затрагивающие двустороннюю повестку дня. С Моди Путин обсудил в том числе торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Уиткофф прилетал в Москву 6 августа. Разговор с Путиным прошел в Кремле и продлился примерно три часа. Помощник президента России Юрий Ушаков, который был на этой встрече, охарактеризовал беседу как полезную и конструктивную.

По его словам, Уиткофф и Путин обсудили конфликт на Украине и перспективы возможного развития сотрудничества США и России. Он уточнил, что со стороны Москвы были переданы некоторые сигналы, а она, в свою очередь, получила их от Вашингтона.

Спустя время переговоры прокомментировал Трамп, назвав их продуктивными. По его словам, сторонам удалось достичь "большого прогресса". Он также уведомил об этом союзников в США и Европе.

Позднее Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Ушаков говорил, что следующая неделя обозначена как ориентир для этого мероприятия.

Сам Путин намекал, что ОАЭ является одним из самых подходящих мест для встречи с Трампом. Он также затронул тему возможной встречи с Зеленским, указав, что в целом не имеет ничего против. Однако, по его словам, для таких переговоров должны быть созданы условия.

