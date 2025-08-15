Встреча Путина и Трампа пройдет в формате "три на три"

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске пройдет в формате "три на три", а не "один на один". Об этом сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

Уточняется, что американский лидер уже прилетел на авиабазу Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Посадка борта состоялась в 10:20 по местному времени.

"Вместе с Трампом в ней (встрече. – Прим. ред.) примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель (президента США. – Прим. ред.) Стивен Уиткофф", – заявила Ливитт.

При этом в ланче также примут участие американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

В свою очередь, кортеж российской делегации, предположительно, уже выехал из отеля для участия в саммите. Как передает РИА Новости, в нем с главой МИД России Сергеем Лавровым находятся министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Планируется, что Путин и Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). США выбрали фразу pursuing peace ("В погоне за миром") в качестве слогана встречи – баннер с ним размещен на площадке переговоров.

Российско-американская встреча может занять 6–7 часов. Ее главными темами станут урегулирование конфликта на Украине и развитие сотрудничества между Россией и США. После переговоров ожидается совместная пресс-конференция лидеров стран.

