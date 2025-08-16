16 августа, 03:44Политика
Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп вслед за Владимиром Путиным покинул Аляску после прошедшего здесь саммита России и Соединенных Штатов. Об этом сообщает Fox News.
Президентский борт взлетел с военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Перед взлетом журналисты попросили Трампа оценить его переговоры с российским президентом.
"По шкале от одного до десяти я бы оценил сегодняшний день на десятку", – уверенно ответил Трамп.
Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом официально завершились на Аляске. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.
По итогам обсуждений лидер РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.
Трамп подчеркнул, что стороны пока не заключили сделку по Украине, однако Москве и Вашингтону удалось согласовать множество вопросов. Президент США планируется связаться с лидером Украины Владимиром Зеленским и коллегами по НАТО, чтобы передать им содержание беседы с Путиным.
