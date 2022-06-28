Диетолог рассказал про худшее время для употребления кофе

Фото: depositphotos/Mooseshop
Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 посоветовал не пить кофе во второй половине дня.
Этот напиток является тонизирующим, напомнил эксперт. Если пить его на ночь, то человек просто не уснет. У некоторых людей проблем с засыпанием может и не возникнуть, однако употребление кофе все равно окажет негативное влияние – часть сна будет проходить в более поверхностном ритме.
В результате человек не выспится и не восстановит свой энергетический потенциал. Наутро он будет чувствовать себя разбитым, предупреждает врач.
"Если человек снова попытается выпить кофе для того, чтобы опять получить энергию, то он свой организм постепенно истязает и вытаскивает из него все запасы энергии. Это в конечном итоге приводит к быстрому поражению клеток нервной системы и отсутствию восстановительного потенциала с точки зрения энергетических запасов", – подчеркнул специалист.
Лучше всего пить кофе утром, чтобы взбодриться перед началом рабочего дня, считает Арзамасцев. Однако специалист предупреждает, что делать это следует только после еды.
"На голодный желудок нежелательно, потому что кофе негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Особенно это важно людям, у которых уже диагностирован гастрит либо язва. Даже если это какое-то хроническое течение без стадии обострения, то также нежелательно", – говорит Арзамасцев.
В среднем в день можно выпивать одну чашку кофе. Это общая рекомендация, указал нутрициолог. "Больше – это уже нужно смотреть по самочувствию, по витаминному статусу, по генетическим особенностям переработки кофеина", – заключил врач.
Ранее врач-кардиолог, сомнолог Екатерина Племянникова рассказала, что если даже кофе не помогает побороть сонливость, то это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В частности, указывать на гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Кроме того, на анемию или недостаток витамина D. К этому же списку эксперт отнесла и неврологические заболевания вроде болезни Паркинсона.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: