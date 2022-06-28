Диетолог рассказал про худшее время для употребления кофе

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 посоветовал не пить кофе во второй половине дня.

Этот напиток является тонизирующим, напомнил эксперт. Если пить его на ночь, то человек просто не уснет. У некоторых людей проблем с засыпанием может и не возникнуть, однако употребление кофе все равно окажет негативное влияние – часть сна будет проходить в более поверхностном ритме.

В результате человек не выспится и не восстановит свой энергетический потенциал. Наутро он будет чувствовать себя разбитым, предупреждает врач.

"Если человек снова попытается выпить кофе для того, чтобы опять получить энергию, то он свой организм постепенно истязает и вытаскивает из него все запасы энергии. Это в конечном итоге приводит к быстрому поражению клеток нервной системы и отсутствию восстановительного потенциала с точки зрения энергетических запасов", – подчеркнул специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Здесь все зависит от степени усвоения и переработки кофеина. У кого-то кофеин перерабатывается быстро, у кого-то – медленно. Но вообще если давать рекомендацию, то не стоит употреблять кофе во второй половине дня.

Лучше всего пить кофе утром, чтобы взбодриться перед началом рабочего дня, считает Арзамасцев. Однако специалист предупреждает, что делать это следует только после еды.

"На голодный желудок нежелательно, потому что кофе негативно влияет на желудочно-кишечный тракт. Особенно это важно людям, у которых уже диагностирован гастрит либо язва. Даже если это какое-то хроническое течение без стадии обострения, то также нежелательно", – говорит Арзамасцев.

В среднем в день можно выпивать одну чашку кофе. Это общая рекомендация, указал нутрициолог. "Больше – это уже нужно смотреть по самочувствию, по витаминному статусу, по генетическим особенностям переработки кофеина", – заключил врач.

Ранее врач-кардиолог, сомнолог Екатерина Племянникова рассказала, что если даже кофе не помогает побороть сонливость, то это может сигнализировать о проблемах со здоровьем. В частности, указывать на гипотиреоз, то есть снижение функции щитовидной железы. Кроме того, на анемию или недостаток витамина D. К этому же списку эксперт отнесла и неврологические заболевания вроде болезни Паркинсона.

