Названы полезные свойства чая с розмарином

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Чай с розмарином позволяет быстро снять головную боль и улучшает пищеварение, передает "ИноСМИ" со ссылкой на Turkiye.

Как отмечают специалисты, такой чай способствует заживлению в ротовой полости ран в виде афты, укрепляет иммунитет, память и повышает концентрацию внимания, облегчает боль в теле. Более того, размариновый чай снижает риск развития вызванных стрессом сердечных заболеваний, панических атак, тревоги, деменции, снимает отеки и улучшает пищеварение.

Эксперты советуют при приготовлении данного напитка добавить чайную ложку сушеного розмарина в чашку с кипяченой водой и дать настояться около пяти минут, после чего процедить. Кроме того, рекомендуется для обогащения вкуса по желанию добавить лимон или мед.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шоколад может быть полезен даже людям с диабетом, поскольку он благоприятно влияет на обмен и резистентность к инсулину. Он уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит не менее 70% какао. По его словам, молочный и белый шоколад менее полезен из-за содержания большого количества сахара, животного жира и других добавок.

