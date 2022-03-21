Диетолог рассказал о продуктах, которые помогут легче засыпать

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Продукты, содержащие триптофан и углеводы, помогут легче засыпать, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По словам диетолога Роба Хобсона, эти микроэлементы присутствуют в говядине, свинине, лососе и тунце. Также в меню стоит включить бананы, сою, орехи, тыквенные семечки, картофель и рис.
"Эти продукты повышают уровень инсулина, который сразу несколькими способами способствует всасыванию триптофана. <…> В частности, этот гормон уменьшает уровень других аминокислот, занимающих клетки, которые транспортируют в мозг различные вещества", – пояснил специалист.
Ранее финское издание Ilta-Sanomat сообщало, что регулярная нехватка сна может негативно сказаться на здоровье человека. Отмечалось, что из-за недосыпа мозг не успевает в полной мере восстанавливаться, что приводит к усталости. Также это не дает человеку сосредоточиться, замедляет реакции и негативно влияет на память.
"Доктор 24": какие продукты избавят от бессонницы
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