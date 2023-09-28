Диетолог назвала 5 самых полезных овощных соков

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Овощные соки полезнее фруктовых, заявила диетолог-эндокринолог Елизавета Дзантиева. В интервью радио Sputnik она объяснила, в каких напитках больше полезных веществ для организма.

Диетолог уверена, что предпочтение лучше отдавать овощным сокам. Они менее калорийные, чем фруктовые, в них содержится меньше углеводов и сахара.

Также Дзантиева назвала самые полезные овощные соки. Это напитки из моркови, свеклы и зелени. Например, в морковном много каротина, предшественника витамина А, полезного для кожи, зрения и обменных процессов. В свекольном есть витамины группы B, фолиевая кислота, рибофлавин, тиамин, антиоксиданты – витамин Е и аскорбиновая кислота. Сок из зелени и овощей зеленого цвета – с сельдереем, петрушкой или укропом – это кладезь витаминов, железа, фолиевой кислоты, хлорофилла, сказала Дзантиева.

Помимо моркови, свеклы и зелени, диетолог рекомендует пить соки из капусты и тыквы. По ее словам, капустный сок – источник витамина С, хорошо влияющий на организм во время простуды, интенсивных физических и умственных нагрузок. В тыквенном соке много клетчатки, витаминов, и он малокалориен.

Однако иногда даже овощные соки могут быть вредны. Дзантиева предупредила, что в употреблении овощных соков нужно знать меру. В день достаточно 200–300 миллилитров. Особо концентрированные соки, как свекольный, нужно разбавлять водой.

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