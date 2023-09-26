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26 сентября, 16:27

Общество

Врач назвал самые опасные напитки при варикозе

Фото: depositphotos/monticello

Алкоголь, рассол и сахаросодержащие напитки нежелательно употреблять при варикозе. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Самый очевидный напиток, который запрещен при варикозном расширении вен, – это алкоголь. Он усиливает отек и, соответственно, застой жидкости в нижних конечностях", – отметил эксперт.

Соленые напитки, например рассолы, при варикозе употреблять тоже нельзя. Потому что будет задержка жидкости, усиление отека и варикозной болезни.
Михаил Гинзбург
врач-диетолог

В список запрещенных также входят все сахаросодержащие напитки. "Они увеличивают отек, воспаление, сгущают кровь и усиливают проявление варикозной болезни, тромбофлебита", – предупредил Гинзбург.

Среди полезных при варикозе напитков эксперт выделил зеленый и травяной чаи, которые обладают противовоспалительным действием.

Ранее были названы первые признаки, которые сигнализируют о развитии варикоза. В частности, настороженность должно вызвать появление венозных узлов, похожих на шарики. Кроме того, о недуге могут предупреждать отечность и ощущение усталости в ногах, как будто они налились свинцом.

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