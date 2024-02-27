Диетолог объяснила, почему людям старше 50 лет опасно есть квашеную капусту

Фото: depositphotos/vkuslandia

Клетчатка, содержащаяся в квашеной капусте, может вызвать у людей, которые не привыкли ее есть в большом количестве, метеоризм и вздутие живота. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Она объяснила, что если человек редко включал в свой рацион питания квашеную капусту, то у него начинают меняться микробиом кишечника и соотношение полезных бактерий. В связи с этим людям старше 50 лет рекомендуется добавлять продукт в свой рацион мелкими порциями, размельчать или термически обрабатывать, сказала Соломатина.

"Нужно устраивать притеснение патогенных процессов постепенно", – подытожила она.

В свою очередь, эксперт Академии здоровья и биохакинга MINDVITA Антон Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых, сообщает Pravda.Ru. По его словам, фасоль, горох и чечевица богаты белком, железом, кальцием, витаминами группы В и другими веществами. За счет такого состава они помогают укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, обогатить организм энергией и аминокислотами, отметил он и добавил, что особенно их употребление полезно для вегетарианцев, поскольку в бобовых много белка.

Слепых напомнил, что в ходе объединенного исследования ученых из Канады и Соединенных Штатов был проведен анализ 26 научных работ, посвященных изучению влияния употребления бобовых на уровень холестерина. В исследовании поучаствовали 1 037 человек. В результате выяснилось, что употребление одной порции бобовых в день связано со снижением уровня вредного холестерина на 5%, что также уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 5–6%, указал нутрициолог.

Он добавил, что Союз диетологов и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование и установили, что ежедневное употребление 20 граммов бобов может на 8% снизить риск преждевременной смерти. Эксперт уточнил, что включение фасоли, гороха и чечевицы в свой рацион поможет поддержать организм в отличной форме и насытить его всем необходимым для здоровья.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева сообщила, что ежедневное употребление зелени улучшает работу кишечника, а также оказывает противовоспалительное, противодиабетическое и противораковое действие на организм. По ее словам, в зелени много витаминов группы В, витамины С и К, каротиноиды, что позволяет укрепить иммунитет, иметь крепкие кости и сохранять здоровье глаз.

Эксперты рассказали, как правильно выбирать квашенную капусту в магазине