Врач Соломатина: сладкий завтрак опасен для пожилых

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Завтрак, состоящий из сладкого чая, белого хлеба с джемом, пирожка с повидлом, а также рисовой или манной каши считается самым вредным для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что люди этого возраста часто имеют преддиабетическое состояние, инсулинорезистентность или диабет. Завтраки, которые содержат большое количество сахара, могут навредить здоровью.

Основная опасность в том, что диабет протекает скрыто: человек может даже не знать о нем, пока не пройдет диспансеризацию.



Елена Соломатина врач-диетолог Бывает завтрак – сладкий чай и белый хлеб с джемом, либо жареный пирожок с повидлом, что еще хуже. Некоторые предпочитают рисовую сладкую кашу или манную с вареньем. Такие завтраки чаще всего вредят людям старше 60 лет – очень быстро повышают уровень глюкозы в крови, а затем идет провал.

"Всплески глюкозы разрушающе действуют на эндотелий сосудов. Поскольку у пожилых есть склонность к развитию атеросклероза, на поврежденный эндотелий устремляется холестерин. Это может привести к образованию атеросклеротических бляшек, дисфункции сосудов и развитию осложнений – инсульту и инфаркту", – пояснила эксперт.

По мнению диетолога, на завтрак пожилым лучше есть продукты, содержащие сложные углеводы, белки и клетчатку. Первые считаются строительным материалом для организма, сложные углеводы дают энергию, а клетчатка благотворно действует на работу кишечника.

"Завтрак каждый день нужно менять. Можно съесть кашу – овсянку, пшенку, перловку, полбу, гречку – и дополнить ее кусочком нежирного сыра, например, моцареллой или творожным. Можно цельнозерновой хлеб, а на следующий день омлет с овощами. Спустя день – творог с зеленью либо ягодами. Еще через день – цельнозерновой хлеб с кусочком курицы, индейки, рыбки и сверху овощ или листовой салат, огурец, перец", – посоветовала Соломатина.



Елена Соломатина врач-диетолог Напитки желательно тоже чередовать. Сегодня зеленый чай, потом черный, затем цикорий. Все без сахара.

Ранее россиян предупредили, что отказ от завтрака может привести к перееданию. Люди, которые в течение дня не смогли добрать нужное количество калорий или определенных нутриентов, вечером будут потреблять пищу в чрезмерном количестве.

