Врач Фесенко: средиземноморская диета помогает замедлить деменцию

21 марта, 15:05Общество
Фото: depositphotos/Preto_perola
Пациентам, у которых наблюдаются когнитивные нарушения, лучше всего подходит средиземноморский тип питания, объяснила диетолог и врач-терапевт Эльвира Фесенко. Об этом пишет "Газета.ру".
Фесенко отметила, что при деменции четких протоколов и рекомендаций по питанию пациентов не существует. По ее словам, оптимальным вариантом является средиземноморский тип, поскольку в его рацион активно включают овощи, рыбу, зелень и цельнозерновые продукты, которые поддерживают когнитивные функции.
"Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу – они поддерживают микробиоту кишечника, которая влияет на работу мозга", – сказала врач.
Специалист уточнила, что колораж блюд должен подбираться с учетом возраста и пола, а также двигательной активности. Фесенко посоветовала исключить из рациона избыток соли и сахара, держать под контролем показатели "плохого" холестерина, ферритина и витамина B12.
Ранее диетолог рассказала, какие продукты помогут в профилактике диабета. Для снижения риска развития заболевания специалист посоветовала подходить к вопросу комплексно. Важно контролировать вес и максимально снизить нагрузку на поджелудочную железу – отказаться от газированных напитков, алкоголя, шоколада, батончиков.
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