Врач Фесенко: средиземноморская диета помогает замедлить деменцию

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Пациентам, у которых наблюдаются когнитивные нарушения, лучше всего подходит средиземноморский тип питания, объяснила диетолог и врач-терапевт Эльвира Фесенко. Об этом пишет "Газета.ру".

Фесенко отметила, что при деменции четких протоколов и рекомендаций по питанию пациентов не существует. По ее словам, оптимальным вариантом является средиземноморский тип, поскольку в его рацион активно включают овощи, рыбу, зелень и цельнозерновые продукты, которые поддерживают когнитивные функции.



"Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу – они поддерживают микробиоту кишечника, которая влияет на работу мозга", – сказала врач.

Специалист уточнила, что колораж блюд должен подбираться с учетом возраста и пола, а также двигательной активности. Фесенко посоветовала исключить из рациона избыток соли и сахара, держать под контролем показатели "плохого" холестерина, ферритина и витамина B12.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты помогут в профилактике диабета. Для снижения риска развития заболевания специалист посоветовала подходить к вопросу комплексно. Важно контролировать вес и максимально снизить нагрузку на поджелудочную железу – отказаться от газированных напитков, алкоголя, шоколада, батончиков.

