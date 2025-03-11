"Доктор 24": сомнолог рассказал, как определить цифровую деменцию

Что такое цифровая деменция? У кого она чаще всего бывает? Почему при ней нарушается концентрация внимания? По каким еще признакам можно заподозрить у себя данное заболевание?

Что делать, если вы у себя обнаружили цифровую деменцию? И как она может привести к психическим проблемам?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.