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11 марта, 12:00

Общество

"Доктор 24": сомнолог рассказал, как определить цифровую деменцию

"Доктор 24": сомнолог рассказал, как определить цифровую деменцию

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Что такое цифровая деменция? У кого она чаще всего бывает? Почему при ней нарушается концентрация внимания? По каким еще признакам можно заподозрить у себя данное заболевание?

Что делать, если вы у себя обнаружили цифровую деменцию? И как она может привести к психическим проблемам?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил заведующий отделением сомнологии ФГБУ НМИЦ оториноларингологии ФМБА России, терапевт, пульмонолог-сомнолог Дмитрий Дуйкин.

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Программа: Доктор 24
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