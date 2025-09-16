"МК": Зеленский пошел против позиции Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский вновь продемонстрировал разногласия с американским лидером Дональдом Трампом в вопросах урегулирования украинского конфликта, идя против его позиции. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский обратился к главе Белого дома и призвал ужесточить давление на Москву. Он предложил ввести жесткие антироссийские санкции, не дожидаясь таких действий от стран Европы.

Как напомнили журналисты, Трамп и его администрация не раз говорили, что введут рестрикции против РФ, если аналогичные меры примет Евросоюз, что последний пока делать отказывается. При этом лидер Украины не критикует европейцев за их осторожность, подчеркивается в публикации.

Кроме того, украинский президент уделил особое внимание встрече Владимира Путина и Трампа на Аляске. По его словам, итоги переговоров оказались не в пользу Киева. Зеленский также счел, американский лидер "слишком много дал" российскому коллеге.

Ранее глава киевского режима призвал Трампа занять "четкую позицию" по антироссийским санкциям и гарантиям безопасности для Украины. В этой ситуации глава Белого дома должен "проявить смелость", считает он.

Как рассказал госсекретарь США Марко Рубио, Трамп может провести встречу с украинским президентом в Нью-Йорке на следующей неделе. В городе в этот период будет проходить неделя высокого уровня 80-й сессии ГА ООН.