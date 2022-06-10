Диетолог рассказала о диете, результат которой будет виден на следующий день

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять зерновые каши, овощи, фрукты, птицу, рыбу, пить достаточное количество воды и делать здоровые перекусы, чтобы избавиться от лишнего жира к отпуску.
При этом следует отказаться от сладких, соленых, жирных и жареных блюд. Можно составить список продуктов, которые должны быть дома, и убрать из холодильника ненужное, чтобы не провоцировать себя.
На завтрак можно есть зерновые каши с добавлением ягод, кусочков фруктов, орехов и семечек, объясняет эксперт. Кроме того, в рационе должны быть овощи. Также в течение дня можно съесть два-три фрукта. Пищевые волокна стимулируют работу кишечника, поддерживают его моторику и обеспечивают профилактику проблем с микробиомом, напомнила специалист.
Лучше всего сочетать овощи с источником полноценного белка: птицей или рыбой. "250 миллилитров – для женщин и 300–330 миллилитров – для мужчин – это объем емкости, куда мы такую пищу положим", – уточнила диетолог.
Между приемами пищи важно пить достаточное количество жидкости. Это необходимо, чтобы выводить из организма все ненужное. Специалист советует пить не менее 2,5 литра негазированной воды в день.
В качестве здорового перекуса врач предлагает маленькую горсть нежареных орехов и два-три чернослива. Также можно съесть заранее порезанное на дольки яблоко, сэндвич с зеленью и кусочком сыра или сэндвич с авокадо и соком лимона. Кроме того, выпить кисломолочный йогурт или кефир.
После 19:00 желательно не есть, поскольку в вечернее время замедляется обмен веществ. Поэтому человек, который хочет не только получить результат к пляжному сезону, но и сохранить его, должен полностью перестроить питание таким образом, чтобы вечером уже ничем не злоупотреблять, подчеркнула диетолог. Также важно не пренебрегать физической активностью. Если придерживаться этих рекомендаций, то результат будет заметен очень скоро.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что неправильная диета может привести к еще большему набору веса. По ее словам, резкое сокращение количества калорий в долгосрочной перспективе способно только больше навредить. За счет этого действительно можно похудеть. Однако если человек вернется к старому рациону, то очень быстро наберет не только сброшенные килограммы, но и сверх них.
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