Диетолог рассказала о неожиданных причинах набора веса

Фото: depositphotos/tomwang

К резкому набору веса предрасположены люди, которые придерживаются неправильной диеты, злоупотребляют алкоголем, а также имеют различные заболевания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, люди, которые садятся на диету, резко сокращают количество потребляемых калорий, что в дальнейшем может негативно сказаться на весе.

"Действительно, человек может похудеть, но потом он достаточно быстро возвращается к своему прежнему питанию и начинает очень быстро поправляться. Вес становится даже больше, чем был до диеты", – говорит Соломатина.

Поспособствовать набору лишних килограммов может и алкоголь, продолжает диетолог. Это продукт с достаточно высоким гликемическим индексом, который повышает уровень глюкозы в крови не хуже сахара. Кроме того, такие напитки провоцируют аппетит, предупреждает врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Пиво, например, напиток с высоким гликемическим индексом, хотя и низкокалорийный. К нему идут орешки, чипсы, и можно съесть еще очень много дополнительных калорий. Вообще человек перестает себя контролировать после того, как выпьет.

"Набор веса может быть связан и с повреждением организма. То есть это может быть развитие гипотиреоза, когда идет недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес", – привела пример эксперт.

Ранее россиянам рассказали о самом вредном методе похудения. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, речь идет о голодании. Эффект от такого подхода не будет долгосрочным: как только человек вновь начнет есть, потерянные килограммы быстро к нему вернутся, предупреждает она.