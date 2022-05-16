Диетолог рассказала о неожиданных причинах набора веса

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К резкому набору веса предрасположены люди, которые придерживаются неправильной диеты, злоупотребляют алкоголем, а также имеют различные заболевания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, люди, которые садятся на диету, резко сокращают количество потребляемых калорий, что в дальнейшем может негативно сказаться на весе.
"Действительно, человек может похудеть, но потом он достаточно быстро возвращается к своему прежнему питанию и начинает очень быстро поправляться. Вес становится даже больше, чем был до диеты", – говорит Соломатина.
Поспособствовать набору лишних килограммов может и алкоголь, продолжает диетолог. Это продукт с достаточно высоким гликемическим индексом, который повышает уровень глюкозы в крови не хуже сахара. Кроме того, такие напитки провоцируют аппетит, предупреждает врач.
"Набор веса может быть связан и с повреждением организма. То есть это может быть развитие гипотиреоза, когда идет недостаток выработки гормонов щитовидной железы, они отвечают за производство энергии. В таком случае человек может набирать вес", – привела пример эксперт.
Ранее россиянам рассказали о самом вредном методе похудения. По словам врача-диетолога, доктора медицинских наук Маргариты Королевой, речь идет о голодании. Эффект от такого подхода не будет долгосрочным: как только человек вновь начнет есть, потерянные килограммы быстро к нему вернутся, предупреждает она.
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