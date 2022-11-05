Врач назвала признаки зашкаливающего сахара в крови

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Жажда, усталость, изменившийся запах тела и прочие признаки могут сигнализировать о зашкаливающем уровне сахара в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Прежде всего, человеку постоянно хочется пить. Потому что организм пытается разбавить сахар в крови", – объясняет эксперт.

При зашкаливающем сахаре в крови сильно страдают сосуды, особенно мелкие, которые расположены в глазах, отмечает врач. Возникает диабетическая ретинопатия (патологические изменения сосудов сетчатки глаза). Может ухудшаться зрение, иногда вплоть до слепоты, подчеркнула Соломатина.

"Сосуды, которые, питают головной мозг, тоже начинают страдать. Может быть усталость. Хуже питаются нейроны, а когда человек плохо соображает, ему уже не так легко выполнить какие-то даже повседневные задачи. Если у близкого резко поменялся характер, он стал раздражительным, нужно померить ему сахар", – советует специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Кожа становится сухой, изменяется запах тела. Выдох может быть с запахом ацетона. Тело тоже пахнет своеобразно, но неприятно. Даже если человек, казалось бы, только что помылся.

При высоком уровне сахара чаще возникают грибковые инфекции, поскольку глюкоза является хорошим кормом для патогенов, говорит врач. Кроме того, в пальцах может быть покалывание вплоть до онемения. Еще один сигнал – это если повреждения или раны на коже долго заживают, заключила Соломатина.

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