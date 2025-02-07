Комитет ГД по культуре одобрил законопроект о защите русского языка

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Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона о защите русского языка, сообщает РИА Новости.

Законопроект направлен на защиту русского языка как государственного, снижение использования иностранных слов в публичном пространстве и обеспечение соблюдения норм современного литературного языка. Предлагается вывески, рекламу и указатели оформлять на русском, исключая слова sale или shop. Перевод на другие языки допускается при соблюдении равнозначности содержания и оформления.

Более того, планируется внести изменения в некоторые нормативные акты, в том числе законы "О рекламе" и "О защите прав потребителей".

Летом 2024 года российское правительство утвердило концепцию государственной языковой политики страны. Она предусматривает закрепление механизмов по защите и развитию русского языка, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, Минпросвещения, Минобрнауки и Минкультуры РФ установят критерии излишнего использования иностранной лексики. Задача министерств будет выполнена в первом квартале этого года. Доклад предоставят в кабмин.