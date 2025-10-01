Более 10 человек госпитализированы из лицея в Екатеринбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из екатеринбургского лицея № 159 были госпитализированы 12 учеников 5-го класса, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, школьникам стало плохо в раздевалке спортзала перед уроком физкультуры. У них, в частности, было затруднено дыхание. Детей доставили в больницу, где они чувствуют себя уже удовлетворительно.

При этом прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Согласно данным пресс-службы местного Минздрава, школьников осмотрели врачи-токсикологи. Клинических проявлений отравления у детей не выявлено, также у них нет показаний для госпитализации.

Причиной происшествия могло стать вещество, напоминающее просроченный протеин, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



"Кто-то из старшеклассников рассыпал просроченный протеин или что-то похожее на него. Не знаю точно, что это было, но детям стало очень плохо, вся раздевалка (оказалась в рвотных массах. – Прим. ред.) и воняет", – отметил собеседник СМИ.

Ранее 41 человек отравился в шумерлинской гимназии № 8 в Чувашии. В больницу доставили 8 детей. Обучение в гимназии было переведено в дистанционный формат, пока в учреждении проходила дезинфекция помещений.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание.

