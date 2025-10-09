Более 15 детей из поезда Тында – Кисловодск были госпитализированы в Самаре

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госпитализированные в Самаре 16 детей из поезда Тында – Кисловодск находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

В министерстве отметили, что они были направлены в медицинское учреждение города.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, 8 октября в поезде дети почувствовали недомогание. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Ситуация находится на контроле прокуроры.

Ранее из екатеринбургского лицея были госпитализированы 12 учеников 5-го класса. Школьникам стало плохо в раздевалке спортзала перед уроком физкультуры. У них, в частности, было затруднено дыхание. Детей доставили в больницу, клинических проявлений отравления у них не выявлено.

До этого 41 человек отравился в шумерлинской гимназии № 8 в Чувашии. В больницу доставили 8 детей. Обучение в гимназии было временно переведено в дистанционный формат.