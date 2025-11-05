Роспотребнадзор не выявил признаков отравления на теплоходе "Сергей Дягилев"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор не обнаружил признаков кишечной инфекции на теплоходе "Сергей Дягилев", следовавшего по маршруту Москва – Тверь – Углич – Москва, сообщила пресс-служба столичного управления ведомства.

Специалисты взяли пробы воды и еды, а также смывы с объектов окружающей среды и биоматериал сотрудников пищеблока для вирусологического и бактериологического исследования.

"Материалы находятся в работе. Информация о массовом инфекционном отравлении на теплоходе "Сергей Дягилев" не подтвердилась", – уточнили в Роспотребнадзоре.

После поступления сведений об отравлении пассажиров сотрудники ведомства незамедлительно начали эпидемиологическое расследование на борту судна. Врачи осмотрели двух детей из одной семьи, которые обратились с жалобами, однако инфекционные диагнозы не подтвердились.

При опросе остальные пассажиры жалоб не предъявляли, от медосмотра отказались. В ходе осмотра экипажа судна, в том числе работников пищеблока, лиц с симптомами кишечной инфекции также не выявлено.

Об отравлении пассажиров теплохода "Сергей Дягилев" ранее сообщили СМИ. После этого Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку.

При этом источник в правоохранительных органах утверждал, что от кишечной инфекции пострадали 10 детей. Уточнялось, что в полицию обратился отец двух ребят, которые почувствовали недомогание во время круиза.