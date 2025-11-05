Прокуратура проверит данные об отравлении пассажиров теплохода "Сергей Дягилев"

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку из-за сообщений СМИ об отправлении пассажиров теплохода "Сергей Дягилев", следовавшего по маршруту Москва – Тверь – Углич – Москва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что симптомы болезни были выявлены у нескольких пассажиров. Контроль над ситуацией взяла столичная прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Об инциденте ранее сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, пострадавшими оказались 10 детей. Как рассказал собеседник агентства, в полицию обратился отец двух ребят, почувствовавших недомогание во время круиза.

"После ужина его детям стало плохо, их всю ночь сильно тошнило, утром в Угличе он обратился в аптеку, где ему сказали, что он не первый обратился в аптеку за лекарством с таким диагнозом", – уточнил инсайдер.

Утверждается, что судовой врач принял только этих двух несовершеннолетних, после чего педиатр поставил им диагноз "неинфекционный гастрит". Причем, со слов капитана корабля, отец в течение всего путешествия употреблял алкоголь и вел себя агрессивно.

В частности, он грубо отвечал на замечания о нарушении общественного порядка и требовал компенсации за круиз, в чем ему было отказано, поскольку услугу предоставили в полном объеме в соответствии с оплаченным тарифом.

Представитель правоохранительных органов также добавил, что в настоящее время информация по делу проверяется. Специалисты уже изъяли пробы воды, копии журнала регистрации амбулаторных больных и судового журнала, а также списки пассажиров и сотрудников. К работе были привлечены сотрудники Роспотребнадзора.

Известно, что всего на борту находился 201 пассажир, включая 20 детей, а также 95 человек персонала.

Ранее столичная прокуратура организовала проверку из-за информации об отравлении пассажиров теплохода "Николай Карамзин". СМИ писали, что отравились свыше 30 человек. Пострадавшие обратились к врачам с жалобами на рвоту и диарею.

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил множество нарушений. В результате суд приостановил работу круизного лайнера на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

