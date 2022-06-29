"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки центров принятия решений к саммиту НАТО

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки места проведения саммита НАТО в Мадриде и центров принятия решений. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

На снимки попали штаб-квартира НАТО, Пентагон, Белый дом, Елисейский дворец, офисы канцлера Германии и премьер-министра Британии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





