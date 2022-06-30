Эксперт рассказал о новом типе хакерских атак на российские вузы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вузы РФ в начале приемной кампании подверглись такому типу атаки, как дефейс, при котором происходит подмена содержимого главной страницы сайта, сообщил замруководителя центра предотвращения киберугроз CyberART Максим Акимов.

Из-за атаки пользователь видит измененный контент на сайте.

Уязвимость в платформе по созданию сайтов делает подобные атаки возможными, при этом эксперт не стал раскрывать название платформы, уязвимость в которой использовали хакеры для дефейса.

"Утверждать, что использование уязвимости в CMS для дефейса носит массовый характер при атаке на вузы, было бы неправильно. Такая атака плохо автоматизируется и требует от хакеров "работы руками", в то время как DDoS реализуется фактически по нажатию кнопки", – приводит его слова "Газета.ру".

Акимов подчеркнул, что преобладающим типом атак на вузы РФ стали DDoS-атаки, так как они просты в осуществлении и достаточно эффективны.

Ранее сообщалось, что хакеры атаковали вузы в первый день приемной кампании. Пользователи не смогли попасть на сайты учебных заведений в Нижегородской, Астраханской, Оренбургской и других областей. Проблемы были и у Российского университета дружбы народов и у столичного Политеха.

