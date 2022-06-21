Хакеры атаковали российские вузы в первый день приемной кампании

Хакеры атаковали вузы в первый день приемной кампании. Пользователи не смогли попасть на сайты учебных заведений в Нижегородской, Астраханской, Оренбургской и других областей. Проблемы были и у Российского университета дружбы народов и у столичного Политеха.

Как сообщили СМИ, вузам удалось сохранить личные кабинеты абитуриентов и страницы с информацией для поступающих. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

