Посольство РФ в Лондоне намерено обжаловать удаление видеороликов на YouTube

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Российское посольство в Лондоне изъявило желание подать жалобу после удаления видео на YouTube. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Великобритании Александр Гусаров.

"Мы намерены обжаловать каждое из 29 решений... И, разумеется, мы требуем от администрации YouTube вернуть эти видеоролики и, по-хорошему, принести извинения за причиненные нам неудобства", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube удалил 29 видеоматериалов из канала посольства России в Великобритании.

В них затрагивались вопросы российско-британских отношений, ситуация с санкциями западных стран, а также разъяснялись цели и задачи специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.

