Эксперт оценила решение Северной Македонии о посте консула России

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Отзыв Северной Македонией согласия на учреждение поста почетного консула РФ является по меньшей мере недружелюбным шагом, препятствующим установлению добрососедских отношений с Москвой, заявила профессор МГИМО Елена Пономарева. Об этом сообщает RT.

По ее словам, настроенное против России руководство Македонии "дважды сломали и поставили на колени".

"Прежде всего, когда шла речь об изменении названия страны, и второй раз, когда проходил референдум о вступлении в НАТО. Как мы знаем, большинство населения вообще не явилось на этот референдум, тем не менее его признали состоявшимся", – заявила Пономарева.

Она отметила, что после этих событий северомакедонские власти избрали политику недружественных акций в отношении РФ.

"Политическое руководство современной Македонии <...> делает так, как диктуют из Брюсселя, Вашингтона и Лондона", – полагает эксперт.

По словам Пономаревой, большая часть населения Северной Македонии не разделяет политику властей, хотя и не высказывает свою позицию открыто из-за значительного количества внутренних этнополитических и экономических проблем.

Ранее власти Северной Македонии отозвали согласие на учреждение поста почетного консула России в Битоле. Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, комментируя решение Скопье, заявил, что ответ Москвы на данный недружественный шаг последует в ближайшее время.