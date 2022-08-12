Россия ответит на решение Скопье отказаться от учреждения поста почетного консула РФ – МИД

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Реакция России на отзыв властями Северной Македонии согласия на учреждение поста почетного консула РФ последует в ближайшее время, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"Прискорбно, что на этот раз в жертву антироссийскому курсу в Скопье приносят институт почетных консулов, которые помогают развивать межчеловеческие контакты, оказывают поддержку людям, бизнесу. Судя по всему, там не слишком заботятся о собственных интересах и провоцируют нашу ответную реакцию, которая, разумеется, последует", – приводятся его слова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Нечаев уточнил, что власти страны официально уведомили РФ о своем решении, не уточнив причин. По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, данный шаг усугубит отношения между двумя странами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментами в антироссийской игре.

По его словам, Запад и ранее подогревал в этих странах русофобские настроения. Дипломат указал, что такие же методы использовались на Украине в других восточноевропейских государствах.

