Северная Македония передала Украине танки, которые хотела утилизировать

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Власти Северной Македонии передали Украине танки третьего поколения Т-72, которые подлежали плановой утилизации, сообщает РИА Новости.
В министерстве обороны страны рассказали, что речь идет о третьем поколении танков, которые с развитием технологий через несколько лет были бы неконкурентоспособны и несовместимы с требованиями и со снабжением на западной платформе.
Также говорится, что танковый батальон Северной Македонии после передачи машин расформируют. По соглашению с США, на будущей неделе в порт Салоников вместо него прибудут первые шесть бронеавтомобилей JLTV.
Местные СМИ пишут, что Северная Македония располагала 31 танком Т-72. Машины были получены от РФ во время вооруженного конфликта с албанскими сепаратистами – боевиками Армии национального освобождения в 2001 году.
Ранее Сергей Лавров сообщил, что Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию инструментами в антироссийской игре. По словам главы МИД, Запад и ранее подогревал в этих странах русофобские настроения. Дипломат указал, что такие же методы использовались на Украине в других восточноевропейских государствах.
Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров заявил о тотальной войне, объявленной русскому миру
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