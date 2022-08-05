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Политика

01:35

Северная Македония тайно передает Киеву четыре штурмовика Су-25 – СМИ

политиказа рубежом

Фото: depositphotos/GEORGID

Власти Северной Македонии передают Украине четыре штурмовика Су-25, купленные у Киева в 2021 году, сообщает портал МКД.

По информации издания, самолеты нужны был Скопье во время конфликта с Албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения, а с 2014 года данные штурмовики не летали и были подготовлены к продаже.

В публикации также говорится, что еще в июне армейские офицеры сообщали, что на военном аэродроме украинские военные инженеры проводили осмотр и ремонт Су-25. Утверждается, что на униформе тех, кто занимался подготовкой самолетов, была замечена символика запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов".

Как отмечает издание, в Минобороны Северной Македонии были направлены официальные журналистские запросы, однако военное ведомство не подтвердило, но и не опровергло информацию о передаче штурмовиков Киеву.

"Точные детали об этих решениях, их содержание и обоснование со временем будут выведены из-под грифа "секретно" и обнародованы. До сих пор принятые решения не нарушали боеготовность нашей армии", – заявили в министерстве обороны Северной Македонии.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

С западных направлений на Украину стали прибывать эшелоны с оружием НАТО

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