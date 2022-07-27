В Киеве отказались от старых боевых самолетов США

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Украина не нуждается в американских штурмовиках A-10 Warthog и хочет вместо них получить более современные самолеты. Об этом в беседе с Military.com заявил советник министра обороны США Юрий Сак, комментируя планы Вашингтона передать Киеву свои старые вооружения.

Он объяснил, что A-10 не способны защитить воздушное пространство страны и станут лишь мишенями для российской авиации и средств ПВО. По его словам, Киев хотел бы получить более современные истребители F-16, поскольку их уже используют многие дружественные Украине страны, поэтому проблем с их обслуживанием не будет.

Ранее в Пентагоне заявили, что США с начала президентского срока Джо Байдена оказали Украине военную помощь уже на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать. При этом отмечалось, что Вашингтон пока не передавал Киеву военные самолеты и не проводит обучения украинских пилотов, однако помогает с запчастями для имеющегося у него авиапарка.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

