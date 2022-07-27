В Киеве отказались от старых боевых самолетов США

Фото: AP Photo/Larry French
Украина не нуждается в американских штурмовиках A-10 Warthog и хочет вместо них получить более современные самолеты. Об этом в беседе с Military.com заявил советник министра обороны США Юрий Сак, комментируя планы Вашингтона передать Киеву свои старые вооружения.
Он объяснил, что A-10 не способны защитить воздушное пространство страны и станут лишь мишенями для российской авиации и средств ПВО. По его словам, Киев хотел бы получить более современные истребители F-16, поскольку их уже используют многие дружественные Украине страны, поэтому проблем с их обслуживанием не будет.
Ранее в Пентагоне заявили, что США с начала президентского срока Джо Байдена оказали Украине военную помощь уже на 8,2 миллиарда долларов и намерены ее наращивать. При этом отмечалось, что Вашингтон пока не передавал Киеву военные самолеты и не проводит обучения украинских пилотов, однако помогает с запчастями для имеющегося у него авиапарка.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Российские военные ударили "Смерчем" по логистическому центру ВСУ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: