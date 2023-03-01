Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Shutterstock из-за деструктивного контента

Фото: depositphotos/mne_len

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к американскому фотобанку Shutterstock из-за размещения деструктивных материалов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент", – говорится в сообщении.

Сайт может быть разблокирован на территории РФ только после удаления деструктивных материалов, сообщили в РКН.

Ранее ведомство блокировало некоторые страницы фотобанка из-за оскорблявших государственные символы РФ материалов. После удаления ресурсом подобного контента РКН исключил страницы из реестра запрещенных.



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