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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам СМИ, входящим в медиагруппу "Патриот", передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство ограничило доступ к сайтам медиагруппы "Патриот" (mediapatriot.ru), "Федеральное агентство новостей" (riafan.ru), "Народные новости" (nation-news.ru), "Экономика сегодня" (rueconomics.ru) и "Политика сегодня" (polit.info).

"Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", – отметили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин занимал должность главы попечительского совета медиагруппы "Патриот" до мая 2023 года. Позже в СМИ сообщили, что Пригожин перешел на пост замглавы попечительского совета медиагруппы.

В ночь на 24 июня отряды ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло после того, как Евгений Пригожин сообщил об ударе ВС РФ по позициям его солдат, что опровергли в министерстве обороны России.

Переговоры с Пригожиным организовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. По их итогам удалось договориться о деэскалации ситуации. После этого вагнеровцы начали разворачивать свои колонны техники и направились обратно в полевые лагеря.