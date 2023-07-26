В парламенте Британии призвали власти объявить "Вагнер" террористической организацией

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Комитет британского парламента по иностранным делам призвал правительство объявить группу "Вагнер" террористической организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"В отчете содержится призыв (комитета) срочно объявить сеть "Вагнер" террористической организацией", – указано в заявлении комитета.

Кроме того, депутаты Великобритании призвали власти страны вводить более жесткие санкции против организаций и лиц, связанных с "Вагнером". В докладе отмечается, что Лондон на протяжении почти 10 лет недооценивал деятельность группы, от которой, по мнению депутатов, исходит угроза национальной безопасности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы". Он пояснил, что дело в плохих настроениях среди бойцов ЧВК: те постоянно просят его разрешить им пойти на Запад, в частности в Польшу.



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