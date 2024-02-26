В Белоруссии в ходе единого дня голосования избраны 110 депутатов нижней палаты парламента

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В Белоруссии в ходе единого дня голосования 25 февраля на парламентских и местных выборах были избраны все 110 депутатов нижней палаты парламента. Об этом со ссылкой на главу ЦИК республики Игоря Карпенко сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции он озвучил имена кандидатов в депутаты парламента, победивших по итогам голосования по 110 округам. Среди них, в том числе, оказался внесенный в санкционный список Евросоюза генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Согласно данным ЦИК, явка на парламентских и местных выборах в Белоруссии составила 73,09 процента.

Ранее стало известно, что ЦИК Белоруссии уже размышляет над слоганом, логотипом и другим оформлением избирательной кампании президентских выборов. По закону, очередные выборы президента должны остояться не позднее 20 июля 2025 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Белорусский президент также отметил, что Белоруссия держит курс на единство с Россией.