Путин поздравил Лукашенко с успешным проведением выборов в Белоруссии

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Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии, которые состоялись 25 февраля 2024 года. Об этом говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы президенты России и Белоруссии подробно обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также ключевые аспекты международной обстановки.

Владимир Путин уже направлял свое поздравление белорусскому коллеге сразу после выборов. Он поздравил Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов, а также с победой белорусских патриотических сил.

Ранее стало известно, что центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии уже размышляет над слоганом, логотипом и другим оформлением избирательной кампании президентских выборов. По закону, очередные выборы президента должны остояться не позднее 20 июля 2025 года.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен пойти на президентские выборы в 2025 году. Белорусский президент также отметил, что Белоруссия держит курс на единство с Россией.