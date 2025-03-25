Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости в Минске, передает БелТА.

На мероприятии, куда были приглашены более 1 100 человек, присутствовали должностные лица страны. В их присутствии Лукашенко положил правую руку на конституцию и произнес слова присяги. После он поклялся верно служить народу, а также уважать и охранять права и свободы. Также глава государства подписал акт о вступлении в должность и получил удостоверение президента от председателя Центризбиркома Игоря Карпенко.

Как отметил на церемонии Лукашенко, страна на выборах президента преодолела очередной исторический перекресток, прошла его уверенно и мудро.

"Эта победа не только моя – президента, но и миллионов наших белорусов", – подчеркнул он, добавив, что Белоруссия выбрала независимость и уверенное будущее.

Лукашенко особо подчеркнул в своей речи, что республика никому не позволит стереть созидательный след, оставленный ее народом в истории.

"Как и в начале мы снова большинством выбрали свою независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее, показали зрелось белорусской нации, торжество нашего единства", – заключил Лукашенко.

Политик перед церемонией инаугурации колол дрова. Об этом в эфире белорусского телеканала "Первый информационный" рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

По ее словам, накануне Лукашенко также провел хоккейную тренировку.

Выборы президента Белоруссии завершились 26 января. По словам Лукашенко, голосование было проведено на высоком организационном уровне и без потрясений.

ЦИК страны официально утвердила победу Лукашенко 3 февраля. По данным комиссии, он получил 86,82% голосов. Всего в голосовании участвовали 85,69% – около 6,9 миллиона человек.

В этот же день правительство Белоруссии ушло в отставку. Постановление о сложении полномочий подписал и премьер-министр государства Роман Головченко.