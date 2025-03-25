25 марта, 12:27Политика
Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров
Переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко официально вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась во Дворце Независимости в Минске, передает БелТА.
На мероприятии, куда были приглашены более 1 100 человек, присутствовали должностные лица страны. В их присутствии Лукашенко положил правую руку на конституцию и произнес слова присяги. После он поклялся верно служить народу, а также уважать и охранять права и свободы. Также глава государства подписал акт о вступлении в должность и получил удостоверение президента от председателя Центризбиркома Игоря Карпенко.
Как отметил на церемонии Лукашенко, страна на выборах президента преодолела очередной исторический перекресток, прошла его уверенно и мудро.
"Эта победа не только моя – президента, но и миллионов наших белорусов", – подчеркнул он, добавив, что Белоруссия выбрала независимость и уверенное будущее.
Лукашенко особо подчеркнул в своей речи, что республика никому не позволит стереть созидательный след, оставленный ее народом в истории.
"Как и в начале мы снова большинством выбрали свою независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее, показали зрелось белорусской нации, торжество нашего единства", – заключил Лукашенко.
Политик перед церемонией инаугурации колол дрова. Об этом в эфире белорусского телеканала "Первый информационный" рассказала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
По ее словам, накануне Лукашенко также провел хоккейную тренировку.
Выборы президента Белоруссии завершились 26 января. По словам Лукашенко, голосование было проведено на высоком организационном уровне и без потрясений.
ЦИК страны официально утвердила победу Лукашенко 3 февраля. По данным комиссии, он получил 86,82% голосов. Всего в голосовании участвовали 85,69% – около 6,9 миллиона человек.
В этот же день правительство Белоруссии ушло в отставку. Постановление о сложении полномочий подписал и премьер-министр государства Роман Головченко.